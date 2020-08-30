Как метать нож: 4 простых секрета, заставляющие лезвие вонзиться в цель

Для метания подойдет любой нож, даже складной. Правда, уже после десятка бросков он расшатается, и его полет не удастся контролировать», — говорит Владимир Сергеевич Ковров, инструктор по спортивному метанию ножей клуба «Твердая рука».

Если ты когда-нибудь соберешься серьезно заняться метанием разящей стали, присмотри в охотничьем магазине одну из моделей метательного ножа (например, «Осетр-2»). А пока для забавы можешь использовать любой попавшийся под руку предмет с рукояткой и лезвием.

Правила метания одинаково применимы не только к специальным метательным ножам, но и к обычным столовым мельхиоровым приборам и даже к длинным гвоздям.

После неудачного броска нож отскакивает от цели с той же скоростью, что и летит к ней, а вот успеешь ли отскочить ты — еще вопрос. Поэтому затупи лезвие (сильно) и само острие (немного). В дерево нож все равно вопьется, а в тебя уже вряд ли.

Отгони от мишени всех зрителей. При метании проникающая сила лезвия в два раза больше, чем при ударе. Специально в человека ты, возможно, и не попадешь, но случайно у тебя неожиданно может получиться.

Делай раз!

Найди центр тяжести ножа, побалансировав им на указательном пальце. Хорошо, если поначалу это будет «сбалансированный» нож — тот, у которого центр тяжести находится ровно в геометрическом центре.