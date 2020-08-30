Как метать нож: 4 простых секрета, заставляющие лезвие вонзиться в цель

Для метания подойдет любой нож, даже складной. Правда, уже после десятка бросков он расшатается, и его полет не удастся контролировать», — говорит Владимир Сергеевич Ковров, инструктор по спортивному метанию ножей клуба «Твердая рука».
Если ты когда-нибудь соберешься серьезно заняться метанием разящей стали, присмотри в охотничьем магазине одну из моделей метательного ножа (например, «Осетр-2»). А пока для забавы можешь использовать любой попавшийся под руку предмет с рукояткой и лезвием.
Правила метания одинаково применимы не только к специальным метательным ножам, но и к обычным столовым мельхиоровым приборам и даже к длинным гвоздям.
После неудачного броска нож отскакивает от цели с той же скоростью, что и летит к ней, а вот успеешь ли отскочить ты — еще вопрос. Поэтому затупи лезвие (сильно) и само острие (немного). В дерево нож все равно вопьется, а в тебя уже вряд ли.
Отгони от мишени всех зрителей. При метании проникающая сила лезвия в два раза больше, чем при ударе. Специально в человека ты, возможно, и не попадешь, но случайно у тебя неожиданно может получиться.
Делай раз!
Найди центр тяжести ножа, побалансировав им на указательном пальце. Хорошо, если поначалу это будет «сбалансированный» нож — тот, у которого центр тяжести находится ровно в геометрическом центре.
Делай два!
Возьмись точно за найденную точку указательным и большим пальцами. Кончиками остальных прижми лезвие к ладони, расположив его на линии жизни по направлению к себе.
«Не сжимай нож изо всех сил. Держи его так, как будто ты стараешься не выпустить из ладони воробья», — обращается к твоему образному мышлению Владимир Ковров. Лезвие должно свободно проходить между пальцами.
Не надо молодецки ухать и плевать на ладони. От влаги трение увеличится, и скольжение ножа притормозится. Если у тебя потеет ладонь, просто обсыпь ее тальком или крахмалом.
Встань от цели на расстоянии не меньше трех и не больше четырех метров. Брошенный с этой точки нож, сделав пол-оборота, обязательно подлетит к мишени именно острием вперед (благодаря разделу физики «Динамика вращающихся тел»).
Экспериментируя в дальнейшем с дальностью броска, помни: если она меньше 3 м, держи нож чуть ближе к острию, если больше 4 м — передвинь захват ближе к рукоятке.
На расстояние больше 5м нож кидают, взявшись за рукоять. В этом случае в воздухе он успевает сделать один или полтора оборота. Однако начинать тренировки нужно с расстояния примерно 3,5 м.
Делай три!
Выставь левую ногу вперед, правую руку для замаха отведи вверх и назад, не сгибая запястья. Поворотом корпуса влево и тем же движением, что ты бросаешь снежок, пошли нож в цель.
В момент полного выпрямления руки нож сам вылетит из твоего захвата. «Ни в коем случае не разжимай пальцы, — наставляет Владимир Сергеевич. — Вместе с ладонью они играют ту же роль, что и канал ствола пистолета.
Если ты в последний момент инстинктивно раскроешь захват, нож завихляется в воздухе и изменит траекторию».
Делай четыре!
Обрати внимание на рисунок ниже. Именно таким образом, и никак иначе, должно быть зафиксировано твое запястье в миг вылета ножа из руки. Тебе непременно захочется опустить кисть вниз, так как разум будет уверен, что из такого положения клинок, находящийся почти перпендикулярно земле, обязательно упорхнет куда-нибудь вверх. Но ты не верь своим чувствам. Твой внутренний голос опять ошибается, как и в тот раз, когда советовал поставить все деньги на зеро.
Ну вот. Теперь ты наконец перестанешь вести себя как ребенок, играя в ножички на паркете, и начнешь по-взрослому метать клинок в кухонную дверь, ожидая, пока закипит чайник.
30 августа 2020
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