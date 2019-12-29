Как избавить селедку от костей: пошаговая инструкция в картинках

Шаг 4.

Прорежь хвост на сантиметр там, где он раздваивается. Возьмись за обе части хвоста и крутани тушку на себя вокруг оси. А после резко разведи руки в стороны. Так ты разорвешь рыбу вдоль на две части. В одной руке у тебя останется брюшко без костей, в другой — спинка, на которой будут болтаться хребет и ребра. Их надо просто снять, и селедка без костей почти готова. Во имя перфекционизма можно еще вооружиться пинцетом и выбрать мелкие кости вдоль спинки.