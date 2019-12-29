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Упрощение жизни

Как избавить селедку от костей: пошаговая инструкция в картинках

Селедка была бы почти совершенной закуской к пиву, если бы не приходилось плеваться по сторонам мелкими костями еще пару часов после еды. К счастью, из Прибалтики пришел способ разделывать селедку на филе быстро и эффективно.

29 декабря 2019

Шаг 1

Произведи селедке декапитацию, захватывая по дороге жабры и грудные плавники. Хвост пока не трогай, это важно.

Шаг 2

Острым ножом сделай над­рез на брюшке, достань и выброси кишки. Удали желчный пузырь. Причем очень нежно. «Рыбе все равно, — утверждает повар Ионас Даукантас из каунасского ресторана Linksmu Silke, — но разлившаяся желчь может испортить удовольствие уже тебе». После устрой тушке холодный душ.

Шаг 3

. Вдоль спины сделай продольный надрез, чтобы выкорчевать спинной плавник. После сними шкуру — это проще делать с того конца, где у рыбы когда-то была голова.

Шаг 4.

Прорежь хвост на сантиметр там, где он раздваивается. Возьмись за обе части хвоста и крутани тушку на себя вокруг оси. А после резко разведи руки в стороны. Так ты разорвешь рыбу вдоль на две части. В одной руке у тебя останется брюшко без костей, в другой — спинка, на которой будут болтаться хребет и ребра. Их надо просто снять, и селедка без костей почти готова. Во имя перфекционизма можно еще вооружиться пинцетом и выбрать мелкие кости вдоль спинки.

ФОТО: SHUTTERSTOCK. ИЛЛ. СЕРГЕЙ РАДИОНОВ

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