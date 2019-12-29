Как избавить селедку от костей: пошаговая инструкция в картинках

Шаг 1
Произведи селедке декапитацию, захватывая по дороге жабры и грудные плавники. Хвост пока не трогай, это важно.
Шаг 2
Острым ножом сделай надрез на брюшке, достань и выброси кишки. Удали желчный пузырь. Причем очень нежно. «Рыбе все равно, — утверждает повар Ионас Даукантас из каунасского ресторана Linksmu Silke, — но разлившаяся желчь может испортить удовольствие уже тебе». После устрой тушке холодный душ.
Шаг 3
. Вдоль спины сделай продольный надрез, чтобы выкорчевать спинной плавник. После сними шкуру — это проще делать с того конца, где у рыбы когда-то была голова.
Шаг 4.
Прорежь хвост на сантиметр там, где он раздваивается. Возьмись за обе части хвоста и крутани тушку на себя вокруг оси. А после резко разведи руки в стороны. Так ты разорвешь рыбу вдоль на две части. В одной руке у тебя останется брюшко без костей, в другой — спинка, на которой будут болтаться хребет и ребра. Их надо просто снять, и селедка без костей почти готова. Во имя перфекционизма можно еще вооружиться пинцетом и выбрать мелкие кости вдоль спинки.
ФОТО: SHUTTERSTOCK. ИЛЛ. СЕРГЕЙ РАДИОНОВ
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